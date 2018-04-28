Тюмень за день: 28 апреля

Центр Тюмени дважды перекроют на репетицию парада

4 и 7 мая в Тюмени в связи с репетицией парада ко Дню Победы будет ограничено движение транспорта на улице Республики от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев.

В Тюмени пройдут финальные соревнования Детской лиги дзюдо

Финал Детской лиги дзюдо Тюменской области среди юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет состоится в "ЦОП "Тюмень-дзюдо" 13 мая. В нем смогут принять участие 16 сильнейших команд в каждой возрастной категории по результатам предыдущих этапов.

Тюменские пришкольные лагеря готовы принять 16 тысяч юных тюменцев

В этом году в Тюмени летние лагеря дневного пребывания будут открыты на базе 51 школы, оздоровительным отдыхом планируется охватить 16000 детей. Всего в городе будут работать более 90 лагерей с дневным пребыванием, в них отдохнут более 21000 школьников.

На фестивале "Небо и земля" выступят музыканты из Израиля, Норвегии и Кубы

На этот раз музыкальная программа этнофестиваля "Небо и земля" будет самой интернациональной за все годы его проведения. Об этом рассказал один из организаторов Михаил Чащин. Зрителям представят калейдоскоп ярких музыкантов, играющих в разных мировых традициях. На большой и малой сценах выступят более сорока коллективов из Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска, Уфы, Екатеринбурга, Израиля, Норвегии, Кубы, Санкт-Петербурга, Тувы и других мест.

Тюменцы могут сообщить об отключении электричества онлайн

СУЭНКО запустило новый онлайн-сервис для жителей Тюмени: теперь сообщить об отсутствии электроснабжения или проблеме наружного освещения можно на сайте компании. Новый раздел "Сообщить о проблеме" поможет потребителям сократить время на подачу заявки для устранения технических неисправностей на сетях СУЭНКО.