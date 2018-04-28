На фестивале "Небо и земля" выступят музыканты из Израиля, Норвегии и Кубы

На этот раз музыкальная программа этнофестиваля "Небо и земля" будет самой интернациональной за все годы его проведения. Об этом рассказал один из организаторов Михаил Чащин. Зрителям представят калейдоскоп ярких музыкантов, играющих в разных мировых традициях. На большой и малой сценах выступят более сорока коллективов из Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска, Уфы, Екатеринбурга, Израиля, Норвегии, Кубы, Санкт-Петербурга, Тувы и других мест.

Из далекой Норвегии в Тюмень приедут четверо музыкантов KALANDRA, в чьем исполнении традиционные скандинавские и кельтские мотивы приобретают альтернативное звучание. Среди ярких имен, давших согласие на участие, – группа ТЕСТО. Проект исполняет русские деревенские песни так, как слышит их житель большого города.

Молодой музыкант из Израиля Йеху Шалем узнал о далекой Сибири и незнакомом русском этнофестивале. Йеху убедил свою группу лететь в Россию и играть для тюменцев просто так, без гонорара. Впервые на этнофестивале выступят KHOOMEI BEAT. Черпая вдохновение в тувинском фолке, музыканты смешали экспрессию рока с легкой беззаботностью поп-музыки.

В который раз своими выступлениями тюменцев порадуют "Волшебные мантры", Федя Ларюшкин, Gilead, ТАБО и многие другие. Расписание музыкальной программы можно найти в группе этнофестиваля "ВКонтакте".

Для любителей актуальной танцевальной откроется "Ночная локация", где в течение четырех ночей музыканты и диджеи будут играть house, funk, disco, techno, reggae, dub, ethno-step, drum`n`bass, space-chill и juke.

Этнофестиваль "Небо и Земля" пройдет с 8 по 12 июня. Местом проведения станет экополис "Фестивальный" в 42 км от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Билеты на фестиваль можно купить уже сегодня.