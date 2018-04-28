В Тюмени пройдут финальные соревнования Детской лиги дзюдо

Финал Детской лиги дзюдо Тюменской области среди юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет состоится в "ЦОП "Тюмень-дзюдо" 13 мая. В нем смогут принять участие 16 сильнейших команд в каждой возрастной категории по результатам предыдущих этапов.

Предфинальный шестой этап соревнования состоялся 22 апреля. Его участниками стали 320 юных спортсменов 2004–2005 годов рождения и 2006–2007 годов рождения из 36 команд, представляющих 17 школ и клубов дзюдо Тюменской области и одну команду города Екатеринбурга. В каждой из возрастных категорий в формате "стенка на стенку" боролись по 18 команд.

Сейчас среди юношей пятерка лидеров выглядит следующим образом: "Крепыш" (г. Екатеринбург), "ЦОП-Новый Поток" (тренер Алексей Буклаускас), "Тура" (тренеры Денис Безответных, Александр Мохирев и Денис Пахомов), "Бусидо-1" (тренеры Григорий и Светлана Давыдовы) и "Центр дзюдо" (тренеры Гульшет Байгиреева и Борис Кутырев).

У мальчиков на первом месте по-прежнему "ЦОП-2" (тренер Алексей Буклаускас), далее "Тура" (тренеры Денис Безответных, Александр Мохирев и Денис Пахомов), МАОУ СОШ №45 (тренер Максим Хохлов), "Динамо" (тренер Анатолий Буклаускас) и "Лидер" (тренеры Андрей Мартиросов и Наталья Благинина).