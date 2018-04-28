Тюменцы могут сообщить об отключении электричества онлайн

СУЭНКО запустило новый онлайн-сервис для жителей Тюмени: теперь сообщить об отсутствии электроснабжения или проблеме наружного освещения можно на сайте компании.

Новый раздел "Сообщить о проблеме" поможет потребителям сократить время на подачу заявки для устранения технических неисправностей на сетях СУЭНКО. План ремонтных работ будет корректироваться специалистами на основе полученных данных.

Проект пилотный: сейчас воспользоваться услугой могут жители Тюмени. Достаточно заполнить простую форму на сайте энергетической компании suenco.ru. В форме необходимо указать точный адрес, где возникла проблема, и контактный телефон на случай, если у сотрудников возникнут дополнительные вопросы.

Заявки поступают напрямую дежурному диспетчеру, который в реальном времени анализирует поступающую информацию и направляет оперативно-выездную бригаду на место аварии. "Новый сервис "Сообщить о проблеме" – это удобный для потребителей способ оповестить о проблеме с электроэнергией, который оптимизируют систему сбора заявок", — отмечают в пресс-службе СУЭНКО.

После тестового периода сервис начнет работать на территории Кургана.