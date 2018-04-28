Центр Тюмени дважды перекроют на репетицию парада

4 и 7 мая в Тюмени в связи с репетицией парада ко Дню Победы будет ограничено движение транспорта на улице Республики от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев.

Для пропуска пеших колон и спецтехники с 18.30 до 22.00 часов движение ограничат на улице Ленина от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев, на улице Орджоникидзе от улицы Хохрякова до улицы Герцена, на улице 8 Марта от улицы Хохрякова до улицы Ленина, на улице Водопроводной от улицы Хохрякова до улицы Ленина, на улице Первомайской от улицы Хохрякова до улицы Герцена.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательнее, следовать указаниям регулировщиков, заблаговременно выбирать маршрут движения и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.