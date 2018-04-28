Тюменские пришкольные лагеря готовы принять 16 тысяч юных тюменцев

Фото: группа "Школьная жизнь_72" / vk.com

В этом году в Тюмени летние лагеря дневного пребывания будут открыты на базе 51 школы, оздоровительным отдыхом планируется охватить 16000 детей. Всего в городе будут работать более 90 лагерей с дневным пребыванием, в них отдохнут более 21000 школьников.

Лагеря дневного пребывания начнут работу 1 июня. Сроки открытия лагерей в школах, на базе которых будут организованы пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, планируются с учетом окончания государственной итоговой аттестации. Лагеря будут работать три смены: первая смена - 01.06.2018 - 22.06.2018; вторая смена - 02.07.2018 - 22.07.2018; третья смена - 30.07.2018 - 19.08.2018.

Как сообщает городской департамент образования, для отдыхающих будет организовано трехразовое питание, в рацион включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Стоимость питания на одного ребенка составит 170 рублей в день. С учетом софинансирования на организацию питания и хозяйственные нужды, стоимость путевки останется на уровне прошлого года и составит 1375 рублей за одну смену. Дополнительно по желанию родителей будут оплачиваться посещения культурно-массовых мероприятий. Для детей до десяти лет будет организован дневной сон. Для каждого лагеря разработана интересная и насыщенная программа, особое внимание уделено оздоровительным мероприятиям.

В школах города уже ведется регистрация желающих посещать пришкольные лагеря. Родители могут обратиться к классным руководителям или к администрации школы. Тюменцы могут выбрать любой лагерь вне зависимости от места проживания и обучения ребенка.