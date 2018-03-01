Тюмень за день: 1 марта

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Тюменские олимпийцы получили ордена, машины и миллионы. Поздравляем!

В последний день зимы тюменские серебряные призеры XXIII Олимпийских зимних игр в Пхенчхане Александр Большунов и Денис Спицов заслуженно наслаждались славой в компании других медалистов.

В Тюмени открыли отремонтированный корпус школы №9

В областном центре после капитального ремонта открылся второй корпус школы № 9. В обновленные учебные кабинеты учителя и школьники смогли вернуться на полгода раньше — ремонт завершили за две четверти.

Общегородской зимний день здоровья пройдет в Тюмени

Зимний день здоровья состоится в Тюмени в эту субботу, 3 марта. Традиционная эстафета "Папа, мама, я – спортивная семья", а также ряд других спортивных забав пройдут одновременно на нескольких площадках города.

Тюменцы услышат песни "Арии" в сопровождении симфонического оркестра

Знаменитая рок-группа "Ария" выступит на сцене Тюменской филармонии 10 марта в сопровождении симфонического оркестра под управлением шведского дирижера Ульфа Ваденбрандта. Музыканты посетят наш город в рамках турне "Классическая "Ария".

В Тюмени соберутся сильнейшие гиревики области

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по гиревому спорту пройдут в спорткомплексе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" 4 и 5 марта.