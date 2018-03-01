В Тюмени открыли отремонтированный корпус школы №9

В областном центре после капитального ремонта открылся второй корпус школы № 9. В обновленные учебные кабинеты учителя и школьники смогли вернуться на полгода раньше — ремонт завершили за две четверти.

Сейчас у образовательного учреждения на три тысячи квадратных метров обновлен фасад и кровля, заменены оконные блоки и все инженерные сети. Там имеются два спортивных и два обеденных зала, в отремонтированных кабинетах установлены парты-трансформеры.

"Дальше планируется поставка интерактивного и компьютерного оборудования. В ближайшее время при наступлении благоприятных погодных условий начнется благоустройство пришкольной территории", — отмечает Иван Панасенко, главный специалист материально-технического отдела городского департамента образования.

К 1 сентября 2018 года школа будет полностью укомплектована оборудованием и мебелью. Также там появится кабинет робототехники, сообщают в департаменте образования администрации Тюмени.