Стало известно, сколько готовы тратить жители УрФО на стройматериалы

Около 50 тысяч рублей готов потратить каждый второй житель Уральского федерального округа на покупку строительных материалов. Использовать их для ремонта квартиры будут 54 % опрошенных. Еще 24 % - для дома и дачи, 11 % - для теплиц, 5 % - для бань, подсчитали аналитики направления "Стройка и ремонт" на "Авито".

Наиболее востребованными категориями товаров стали сантехника, которую купили 20 % респондентов, краски и лаки – 16 % и дерево – 15 %, - сообщает Тюменская линия.

"Весна — традиционно активный период для строительства и ремонта. "Авито" представляет собой площадку с огромной аудиторией для DIY. Строительство и ремонт — одна из самых популярных категорий. Оборот товаров увеличился на 26 процентов по сравнению с прошлым годом, а аудитория категории насчитывает 20 миллионов пользователей ежемесячно. При этом доля новых товаров в категории составляет 90

процентов", — рассказал руководитель направления "Стройка и ремонт" на "Авито" Андрей Колпаков.