Четыре тюменские школы отремонтируют в 2025 году

На 2025 год в бюджете Тюмени запланировано почти 2 млрд рублей на капитальный ремонт четырех школ и одного детского сада.

Капремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий будут проходить в школе № 42 на улице Монтажников, 10 и в лицее № 93 на проезде Геологоразведчиков, 19. В школе № 70 на улице Гнаровской, 3а будет отремонтирована система вентиляции.

Завершится капремонт и в корпусе школы №22 на улице Садовой, 109, который был начал в 2024 году.

Текущий ремонт коснется 50 школ и 73 детсадов. Разработка проектной документации на капремонт запланирована по двум школам и одному детсаду, - сообщает Вслух.ру.