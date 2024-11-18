В Тобольске для удобства горожан обновят офис Сбера

Офис Сбера закроется на ремонт в 4-м микрорайоне Тобольска, после завершения всех работ пространство отделения станет более открытым и удобным для посетителей. В офисе будут доступны как классические банковские продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, включая предложения от партнеров Сбера.



Во время ремонта офиса, с 25 ноября, воспользоваться банковскими услугами жители города смогут в двух ближайших отделениях Сбербанка по адресам: улица Ремезова, д. 124 и 7-ймикрорайон, д. 30. Снять наличные можно в банкоматах этих же офисов. Кроме того, большинство сервисов банка доступны через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Также жители Тобольска могут снять наличные с карт Сбера при оплате покупок в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток". Максимальная сумма снятия за одну операцию составляет 5000 рублей, при этом она должна быть кратной 100 рублям.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: