Общегородской зимний день здоровья пройдет в Тюмени

Зимний день здоровья состоится в Тюмени в эту субботу, 3 марта.

Традиционная эстафета "Папа, мама, я – спортивная семья", а также ряд других спортивных забав пройдут одновременно на нескольких площадках города. Мероприятие для родителей с детьми от 5 до 8 лет стартует в 11 часов в сквере Комсомольском (ул. Московский тракт, 22), на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49А), на площади у центра "Тюмень Дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) и в сквере Школьном (ул. Парфёнова, 19).

Занятия суставной гимнастикой и скандинавской ходьбой для тюменцев "золотого возраста" начнутся в 11 часов на пяти площадках. Тренировки пройдут в тех же точках, что и семейные старты, а также в парке "Затюменский". Присоединиться к спортивному празднику могут все желающие.

На корте СОШ №5 (Мурманская, 31) состоится финал городского турнира по хоккею на валенках. Восемь команд, прошедших отборочный этап среди 17 дружин, сразятся за победу. Начало в 10 часов.

На площадке у ДЮСШ "Водник" (Судоремонтная, 2б) для детей проведут состязания по перетягиванию каната и поднятию гири. Здесь же можно будет поучаствовать в забегах на коньках и лыжах. Спортивное мероприятие стартует в 11 часов.