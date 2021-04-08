Участники Студвесны поблагодарили врачей в День здоровья

Мини-концерт для врачей во Всемирный день здоровья устроили во дворе Областной клинической больницы №1 участники фестиваля "Студенческая весна". Таким образом студенты поддержали медицинских работников, борющихся с COVID-19. Танцевальные номера представили коллективы Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Колледжа цифровых и педагогических технологий и ТюмГМУ.

Исполнительный директор XXVI областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова отметила, что провести концерт в День здоровья предложили сами студенты. "Выступили ребята, которые не прошли в финал. Но они решили исполнить свои танцевальные номера для врачей и таким образом выразить благодарность тем, кто спасает жизни изо дня в день", - рассказала Анастасия.

В 2021 году праздник посвящен борьбе с коронавирусом и проходит под лозунгом: "Построим более справедливый, более здоровый мир".

Дарья Юшкова