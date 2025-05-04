Об истории Студвесны с 1996 года расскажут тюменцам

Видеоинтервью, посвященные разным периодам областной Студвесны появятся в интернете. В каждом ролике участники – кураторы, организаторы и студенты рассказывают о духе времени, ключевых событиях и ярких моментах. Первые ролики уже можно найти в сообществе ВКонтакте "Студенческая весна | Тюмень".

Первое интервью посвящено периоду с конца 1990-х по начало 2000-х. В нем приняли участие:

– Валерий Муратов – организатор и режиссер фестиваля с 1996 по 2001 год.

– Андрей Валитов – организатор и куратор делегации Тюменской области с 1999 по 2025 год.

– Наталья Колпакова – участница с 1996 по 2002 год, а также эксперт и постановщик фестиваля с 2002 по 2007 год.

– Артем Фирсов – участник и постановщик фестиваля с 1996 по 1998 год. Гости рассказали, как Студвесна помогла им найти себя, примерить разные роли и связать будущее с творчеством.

По их словам, студенческая сцена – это место, где можно испытать себя, найти путь для развития и обрести новых друзей. Здесь даже соперников можно превратить в единомышленников.

Во втором ролике снялись участники и организаторы фестиваля с 2000-х по 2010-е:

– Екатерина Поплавская – участница, постановщица с 2007 по 2013 год.

– Антон Поплавский – участник с 2007 по 2010 год.

– Аркадий Богданов – участник с 2003 по 2005 год.

– Павел Шафорост – исполнительный директор фестиваля, руководитель делегации Тюменской области с 2013 по 2017 год.

– Евгений Копейкин – участник, организатор с 2005 года, режиссер-постановщик региональных программ с 2017 по 2022 год.

Участники ролика поделились своим мнением о том, что Студвесна – это не просто фестиваль, а проект, который объединяет людей и изменяет их жизни, связывая судьбы.

Также планируется выпуск третьего ролика, завершающего серию. В нем примут участие представители десятилетия с 2010-х по 2020-е. Каждый ролик дополнен архивными материалами Областного фестиваля "Студенческая весна": фотографиями и видео с выступлений, - сообщает Тюменская область сегодня.