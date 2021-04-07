Студвесна дает шанс найти себя, считают руководители арт-направления

Фото с личной страницы Марии Копытовой "ВКонтакте"

"Студенческая весна" стартовала в Тюмени 5 апреля. В этом году на фестивале появилось направление "Арт". В роли куратора и эксперта отделения выступили руководители мультицентра "Контора пароходства" и фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" Мария Копытова и Юлия Саначина. Мы побеседовали с ними и узнали, о чем они расскажут участникам "Студвесны" и чего ждать на новом отделении.

- Расскажите о направлении "Арт".

Мария: Это новое отделение фестиваля, в рамках которого представлены блоки стрит-арта, мурализма и графического дизайна. Мы познакомим участников с культурой уличного искусства, а также предоставим им возможность попрактиковаться. Итогом нашей работы с участниками станут эскизы рисунков, которые потом будут размещены на стенах города.

- Как появилось арт-направление?

Юлия: Оно давно существует на всероссийской "Студенческой весне". Чтобы у наших ребят была возможность заявить о себе на уровне страны, мы в своем регионе должны готовить их к этому.

- У студентов есть интерес к уличному искусству?

Мария: На наше направление подали 20 заявок. Мы не ждали конкретного числа участников, но довольны результатом. Отделение появилось только в этом году, и у вузов еще нет представления, как готовить ребят к участию в нем. Но мы надеемся, что наша работа на фестивале принесет плоды и в следующем году заявок будет больше.

- На какие темы вы будете говорить со студентами?

Юлия: Мы прочитали первую лекцию 5 апреля. Решили сделать ее открытой для всех желающих, чтобы вовлечь не только художников, но и жителей города. Наша задача – рассказать об истории стрит-арта и зачем он нужен. Ведь уличное искусство – это не только рисунки, но и перформансы, акции, инсталляции. Заполнение городского пространства – важный аспект, и наша задача - рассказать о многообразии форматов, с помощью которых можно это сделать.

- Ожидаете ли вы, что участники "Студенческой весны" затем продолжат реализовывать свои идеи на фестивале "Морфология улиц"?

Мария: У нас уже есть такие ребята. Нам приятно наблюдать за тем, как они проходят путь от участников до экспертов. Кроме того, волонтеры "Морфологии" в этом году захотели попробовать себя в роли художников на "Студвесне". Формируется сообщество, в котором люди хотят развиваться и экспериментировать.

Юлия: В этом году на "Студвесне" как эксперт работает Андрей Давыдов – художник и волонтер "Морфологии улиц". Для ребят это большой плюс, когда есть возможность практиковаться под руководством опытного человека. Когда в 2017 году "Морфология" только появилась, участвовать в ней могли только местные художники, и возможности были ограничены. Сейчас же это большая площадка коммуникации людей из разных городов, готовых предлагать новое и делиться знаниями.

- Появление арт-направления на "Студенческой весне" повлияет на развитие уличного искусства в Тюмени?

Юлия: Всему нужно время, пока о каком-то значимом влиянии на городскую среду говорить рано. Но если работа с теми, кто заявился на "Студвесну", продолжится, то, конечно, это получит свое развитие.

Мария: Для нас "Студенческая весна" - это еще один канал коммуникации с молодежью. Нам хочется больше общаться именно с ними, рассказывать о себе. Оказалось, что не все из участников "Студвесны" знали, что в городе, например, существует фестиваль "Морфология улиц". Для развития уличного искусства в Тюмени нам нужно работать в этом направлении.

- Вы сами участвовали в "Студенческой весне" будучи студентками?

Мария: Конечно! Я танцевала народные танцы.

Юлия: А я выступала в театральном направлении. "Студвесна" - это вообще самое главное событие в жизни каждого студента. На мой взгляд, именно в это время человек находит то, что ему интересно и определяет свой жизненный путь. На фестивале можно попробовать все, и тебе обязательно помогут и подскажут. Главное – желание.

Мария: Фестиваль дает эту удивительную возможность – найти себя. Когда у тебя есть все для этого, важно не упускать шанс.

- Что пожелаете участникам "Студвесны"?

Юлия: Чувствовать момент и получать удовольствие. Взять от студенчества по максимуму. Это же время, когда ты можешь не спать ночами из-за репетиций, учиться, встречать новых людей, влюбляться. В молодости вас ничего не должно останавливать.

Мария: Не бойтесь пробовать новое, даже если сперва кажется, что не получится.

Дарья Юшкова