Награды в честь 30-летия "Студенческой весны" вручат тюменцам

В Тюмени пройдет награждение победителей фестиваля прошлых лет, руководителей творческих коллективов, режиссеров-постановщиков, а также экспертов и организаторов мероприятия. Награды вручат за многолетний труд на фестивале и за выдающиеся достижения на региональном и федеральном уровнях.

Событие состоится 12 апреля в ТюмГУ (ул. Республики, 9) на финальном шоу направления "Танцевальное" и 16 апреля в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) на гала-концерте XXX Областного фестиваля "Студенческая весна".

Участники, руководители творческих коллективов и режиссеры-постановщики, которые неоднократно становились лауреатами I степени или обладателями Гран-при на Областном фестивале "Студенческая весна", будут отмечены наградами II степени. Их же получат эксперты и организаторы фестиваля, которые несколько раз входили в состав жюри или оргкомитета, а также те, кто внес значительный вклад в развитие фестиваля.

Награда I степени будет вручена участникам, которые неоднократно завоевывали Гран-при на Областном фестивале "Студенческая весна" или становились призерами Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Также будут отмечены руководители коллективов и режиссеры-постановщики, получившие Гран-при на региональном уровне или ставшие призерами на всероссийском уровне, - сообщает КП-Тюмень.