Мурал к юбилею Областного фестиваля "Студенческая весна" появился в Тюмени

В центре Тюмени на улице Орджоникидзе, 24 появился мурал, посвященный 30-летию областной Студвесны. Его создали тюменские художники из команды "Дайте стену" под руководством Александры Мельниковой. К работе также присоединились участники направления "АРТ" фестиваля.

Для эскиза художница и эксперт номинации "Стрит-арт" Студвесны Александра Мельникова вдохновлялась весенней тематикой. Она стремилась передать динамику пробуждения природы после зимнего периода.

В мурале отражены ключевые феномены весны: набухание почек на деревьях, распускание листьев, выход насекомых и животных из спячки и стремление всех живых организмов к солнечному свету. В центре стрит-арта — человек, который руками касается всего вокруг. Его жест словно говорит: "Просыпайся. Сейчас самое время творить!"

Работу над эскизом начали накануне фестиваля. Изображение на стене создавали в течение недели, в общей сложности на это ушло 30 часов. Мурал выполнен с помощью аэрозольных баллончиков. В его палитре преобладают яркие весенние цвета: зеленый, синий, оранжевый и желтый, а также их оттенки, - сообщает Мой-портал.ру.