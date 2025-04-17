В правительстве Тюменской области рассказали, кто из чиновников зажигал на Студвесне

В Тюмени проходит юбилейный фестиваль "Студенческая весна", на гала-концерте побывал губернатор Александр Моор, он отметил, что фестиваль стал не только кузницей талантов, но и кадров для регионального правительства.
"За 30 лет участниками конкурса стали тысячи молодых людей, и мы можем смело Студенческую весну называть кузницей талантов. А судя по некоторым участникам, ещё и кузницей кадров для правительства Тюменской области", - цитирует слова главы региона информцентр правительства.
Во время обучения в вузе в студвеснах участвовали заместители губернатора Алексей Райдер и Павел Белявский, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, ее заместитель Роман Мамонтов, первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Антон Пермяков.
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