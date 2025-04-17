В правительстве Тюменской области рассказали, кто из чиновников зажигал на Студвесне

09:00 17 апреля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени проходит юбилейный  фестиваль "Студенческая весна", на гала-концерте побывал губернатор Александр Моор, он отметил, что фестиваль стал не только кузницей талантов, но и кадров для регионального правительства.

 "За 30 лет участниками конкурса стали тысячи молодых людей, и мы можем смело Студенческую весну называть кузницей талантов. А судя по некоторым участникам, ещё и кузницей кадров для правительства Тюменской области", - цитирует слова главы региона информцентр правительства. 

Во время обучения в вузе в студвеснах участвовали заместители губернатора Алексей Райдер и Павел Белявский, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, ее заместитель Роман Мамонтов, первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Антон Пермяков.

Теги: #ТО , Александр Моор , Студвесна , студенты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2025