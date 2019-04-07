Тюменские врачи советуют горожанам пересесть на велосипеды

Врачи рекомендуют тюменцам выбрать велосипед как способ передвижения по городу. Велопрогулки улучшают самочувствие, заряжают энергией, приносят удовольствие. Отличный повод открыть велосипедный сезон – Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля.

Врач-методист Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Людмила Трошева отмечает, что велосипед может стать настоящим спасителем для людей с сидячей работой. "Езда на велосипеде укрепляет мышечную систему, активизирует и приводит в тонус все группы мышц. Частота сердечных сокращений у здорового человека обычно составляет 65-72 удара в минуту. В результате регулярных тренировок она уменьшается на 8-10 сокращений. Сердце начинает работать более рационально", - пояснила специалист.

По ее словам, такие тренировки значительно улучшают кровообращение и обмен веществ. Благодаря учащенному и более активному дыханию во время велопрогулки увеличивается уровень кислорода в крови, тем самым улучшается процесс метаболизма, вентилируются легкие, выводятся токсины, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Кроме того, благодаря велосипеду улучшается подвижность суставов, исчезают лишние килограммы. Активной езды в течение 60 минут достаточно, чтобы сжечь около 400 ккал. Велосипедные прогулки избавляют от стресса и увеличивают ощущение счастья, а вечерние - улучшают сон.