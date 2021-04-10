"Чемпионат веселого мяча" прошёл в тюменском реабилитационном центре

"Чемпионат веселого мяча" организовали отдыхающие в тюменском реабилитационном центре "Родник" ребята вместе с родителями. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню здоровья, который отмечают 7 апреля.

Участники праздника познакомились с разными видами мячей, узнали, как можно их использовать в играх и тут же применили полученные знания на практике в подвижных играх "Съедобное-несъедобное", "Догони мяч", "Попади в мишень". В конце мероприятия вместе с зарядом бодрости и веселья все юные участники игр получили небольшие поощрительные призы.

Сегодня в "Роднике" поправляют здоровье 55 детей и сопровождающие их 43 взрослых. Специалисты центра считают, что для ребят с ослабленным здоровьем подвижные игры – это не только способ укрепления здоровья, но и отличный опыт общения со сверстниками и взрослыми, сообщает департамент социального развития Тюменской области.