"Чемпионат веселого мяча" прошёл в тюменском реабилитационном центре

09:42 10 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

"Чемпионат веселого мяча" организовали отдыхающие в тюменском реабилитационном центре "Родник" ребята вместе с родителями. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню здоровья, который отмечают 7 апреля.

Участники праздника познакомились с разными видами мячей, узнали, как можно их использовать в играх и тут же применили полученные знания на практике в подвижных играх "Съедобное-несъедобное", "Догони мяч", "Попади в мишень". В конце мероприятия вместе с зарядом бодрости и веселья все юные участники игр получили небольшие поощрительные призы.

Сегодня в "Роднике" поправляют здоровье 55 детей и сопровождающие их 43 взрослых. Специалисты центра считают, что для ребят с ослабленным здоровьем подвижные игры – это не только способ укрепления здоровья, но и отличный опыт общения со сверстниками и взрослыми, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Теги: День здоровья , здоровье , игры , реабилитация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021