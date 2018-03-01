В Тюмени соберутся сильнейшие гиревики области

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по гиревому спорту пройдут в спорткомплексе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" 4 и 5 марта.
На состязания съедутся спортсмены из Тобольска, Заводоуковска, Исетского, Тюменского, Уватского, Юргинского, Голышмановского районов и Свердловской области. Тюмень представят воспитанники отделения гиревого спорта спортивной школы "Прибой", ДЮЦ "Старт" и СК "ТИУ".
Программа:
4 марта
9.30 – открытие соревнований;
10.30 – выступления участников по длинному циклу (мужчины), рывок (женщины);
16.00 – эстафета;
16.30 – награждение призеров и победителей.
5 марта
10.00 – начало соревнований, двоеборье (мужчины);
16.00 – эстафета (короткий толчок);
17.00 – награждение призеров и победителей.
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