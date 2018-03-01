В Тюмени соберутся сильнейшие гиревики области

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по гиревому спорту пройдут в спорткомплексе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" 4 и 5 марта.

На состязания съедутся спортсмены из Тобольска, Заводоуковска, Исетского, Тюменского, Уватского, Юргинского, Голышмановского районов и Свердловской области. Тюмень представят воспитанники отделения гиревого спорта спортивной школы "Прибой", ДЮЦ "Старт" и СК "ТИУ".

Программа:

4 марта

9.30 – открытие соревнований;

10.30 – выступления участников по длинному циклу (мужчины), рывок (женщины);

16.00 – эстафета;

16.30 – награждение призеров и победителей.

5 марта

10.00 – начало соревнований, двоеборье (мужчины);

16.00 – эстафета (короткий толчок);

17.00 – награждение призеров и победителей.