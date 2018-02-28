Тюмень за день: 28 февраля

В Тюмени дополнят маршрут №91

Тюменьгортранс сообщает, что с 3 марта произойдут изменения в схеме движения городского маршрута № 91 "ОБИЛ — д. Быкова".

Тюменские школьники, пострадавшие в ДТП, призвали к осторожности на дорогах

В Тюменском районе школьники, попадавшие в дорожные аварии в качестве пешеходов или велосипедистов из-за собственной неосторожности, призвали к осмотрительному поведению на дорогах. Автоинспекторы позвали их рассказать сверстникам, как нарушение правил дорожного движения может привести к травмам.

Тюменок приглашают на конкурс "Мисс IT — 2018"

В Тюмени проходит прием заявок на VII ежегодный конкурс "Мисс IT Тюменского региона". К участию приглашаются работницы сферы ИТ и студентки старших курсов ИТ-специальностей.

В ТюмГУ появилась базовая кафедра предпринимательства

Базовая кафедра предпринимательства открылась в Тюменском госуниверситете, она создана в целях практико-ориентированного обучения студентов ТюмГУ в области предпринимательской деятельности, повышения уровня их профессиональной подготовки, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Для тюменской рыбы планируют разработать собственный бренд

Создать общий бренд для продукции тюменских рыбоводных хозяйств для повышения ее узнаваемости предложили местным предпринимателям в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.