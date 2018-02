Тюменок приглашают на конкурс "Мисс IT — 2018"

В Тюмени проходит прием заявок на VII ежегодный конкурс "Мисс IT Тюменского региона". К участию приглашаются работницы сферы ИТ и студентки старших курсов ИТ-специальностей.

В конкурсе могут участвовать девушки в возрасте от 18 лет, постоянно проживающие на территории Тюменской области. По результатам конкурса будут определены "Мисс IT", "Первая вице-мисс IT", "Вторая вице-мисс IT", а также "Мисс зрительских симпатий".

Организатором конкурс выступает Торгово-промышленная палата Тюменской области. Цель конкурса — популяризации информационных технологий и предоставление девушкам, которые активно применяют информационные технологии в своей жизни, возможности заявить о себе и получить личностный и профессиональный рост.

Для участия необходимо отправить в оргкомитет конкурса на адрес электронной почты info@miss72.ru свой фотопортрет, заполненную анкету, в которой необходимо рассказать о том, как участница конкурса применяет ИТ в своей жизни, и согласие на обработку персональных данных. Сбор заявок продлится до 14 марта включительно.

Следующими этапами станут отборочное интернет-голосование, собеседование с участницами, выбранными оргкомитетом конкурса на основании представленных фото и анкет, финал и суперфинал. Последние состоятся 27 и 29 марта.