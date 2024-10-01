Самозанятые тюменцы смогут принимать оплату по QR-коду и получать чек

Функция автоформирования чеков в сервисе оплаты по QR-коду появилась впервые на банковском рынке. Её внедрил ВТБ в своем приложении, теперь самозанятые смогут принимать оплату по QR-коду от клиентов любых российских банков и автоматически получать чек об операции.

Для приема оплаты по QR-коду без комиссии и автоматического получения чека надо зарегистрироваться в личном кабинете самозанятого в банковском приложении. QR-код на оплату товаров и услуг можно распечатывать или отправлять покупателям и заказчикам в электронном виде любым удобным способом. Расчетный чек будет сформирован и зарегистрирован в ФНС автоматически.

Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент:

Популярность платежей по QR-коду в России постоянно растет, и бизнес активно пользуется технологией – это удобно и позволяет экономить на покупке оборудования и комиссиях за платежи. С помощью нашего решения самозанятые смогут не только принимать оплату по QR-коду, но и автоматически получать готовый чек, что упрощает процесс приема платежей.

Смозанятые имеют полный набор инструментов для ведения своего дела. Они могут выставлять счета заказчикам и получать оплату по номеру телефона или реквизитам счета, при этом регистрация дохода и оплата налогов в ФНС проходят автоматически. В сервисе можно при необходимости аннулировать чек, изменить вид и регион деятельности или отменить статус самозанятого без посещения отделения банка и налоговой.