Тюменские студенты-"педагоги" могут проявить себя в конкурсе ВТБ и НСПК

Банк и Национальная система платёжных карт запускают федеральный конкурс по финансовой грамотности. Будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. ВТБ и НСПК поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.

Конкурс проходит второй год подряд. В 2023 году в нём приняли участие более 500 участников из 30 вузов. Как и в прошлом году, троих победителей ждёт главный приз — поездка в Москву. А лучшие участники получат ценные подарки.

Заместитель гендиректора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин:

Финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать. Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. Задача НСПК не только разрабатывать и развивать современные и инновационные платежные технологии, но и помогать людям ориентироваться в них, использовать правильно. А информация, полученная во время участия в конкурсе "Финансовый мир", поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться.