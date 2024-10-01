Семь предпринимателей Тюмени получат гранты о "Новой нефти"

В Тюмени 30 сентября наградили победителей грантового конкурса "Новая нефть". По итогам второй волны победителями стали 7 бизнес-проектов, в том числе образовательная программа, школа швей, мастерская по пошиву бабочек-галстуков, продвижение бренда одежды, развитие швейного производства и сервис онлайн-записи для тех, кто работает на себя. Предприниматели получат компенсацию понесённых расходов на сумму до 500 тысяч рублей.

"Средства гранта "Новая нефть" предоставляются на компенсацию расходов, понесённых до 1 ноября 2024 года. Поэтому все задачи, которые заявлены в заявке, вам необходимо закрыть до конца октября. Если вы уже реализовали средства и это совпадает с тем, как указано в документе, то отчетность можно сдать в ТАРКИ даже на этой неделе", – пояснил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Полный список победителей второй волны грантового конкурса "Новая нефть":

• ИП Некрасова Екатерина Владимировна. Проект: "Производство одежды полного цикла "Цех № 5";

• ИП Шевченко Виктор Анатольевич. Проект: "Школа швей "BOXWOOD";

• ИП Лепёхин Евгений Александрович. Проект: "Окошки", сервис онлайн-записи для тех, кто работает на себя"

• ООО "Хроники". Проект: "Образовательная программа "РОБИ";

• ИП Сорокина Екатерина Георгиевна. Проект: Бренд одежды "Хочу ещё";

• ИП Абдуллина Наталья Александровна. Проект: "Масштабирование и повышение рентабельности креативного агентства "АРТ-партнер";

• ИП Воронцова Динара Ильдусовна. Проект: "Открытие мастерской по пошиву галстуков-бабочек".

Конкурс для креативных предпринимателей проходил в две волны, а общая сумма грантов составила 5 млн рублей. В общей сложности конкурс принял 39 заявок. Организаторы - администрация города Тюмени совместно с Тюменским агентством развития креативных индустрий.