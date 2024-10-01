Сбер провел в Тобольске форум для инвесторов

Сбер провел форум "Новые инвестиционные возможности в городе Тобольске и Тобольском районе". Мероприятие для предпринимателей было организовано при поддержке правительства региона, фонда "Инвестиционное агентство" Тюменской области и союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области". В мероприятии приняли участие порядка 70 предпринимателей из Тюмени, Тобольска, муниципальных округов Тюменской области.

На встрече глава города Тобольска Петр Вагин и первый заместитель главы Тобольского района Максим Александров обозначили ключевые преимущества для ведения бизнеса на территории муниципалитета и рассказали о наиболее масштабных проектах.

Петр Вагин:

За три последних года у нас увеличился турпоток в три раза, рост налоговых поступлений составил 30%, число авиапассажиров увеличилось в семь раз и составило 46 тысяч человек в год. На 7% вырос номерной фонд, объём инвестиций в туристическую отрасль составил 635 миллионов рублей. Мы нацелены на усиление своих позиций, и такие мероприятия, как форум, организованный Сбербанком, помогают нам в достижении поставленных целей.

В качестве приглашенных экспертов на форуме выступили генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов, он рассказал о мерах государственной поддержки для предпринимателей и инвесторов, и руководитель центра по работе с муниципалитетами Торгово-промышленной палаты Тюменской области Сергей Пантелеев, продемонстрировавший важность такого маркетингового инструмента как брендирование для позиционирования территорий. Представители Сбера рассказали о макроэкономических трендах, провели анализ рынка Тобольска и Тобольского района и факторов, влияющих на инвестиционный потенциал муниципалитетов, а также напомнили об отраслевых решениях, которые будут полезны местным предпринимателям в сегменте малого бизнеса.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: