В ТюмГУ тестируют сервис "Ассистент преподавателя"

Тюменский государственный университет тестирует сервис "Ассистент преподавателя" для улучшения обучения учителей математики. Он работает на основе искусственного интеллекта (AI) и делает процесс более эффективным.

Сервис разработан под руководством Академической лаборатории СберОбразования на базе модели распознавания приемов общения от лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка, нейросетевой модели GigaChat и платформы речевых технологий SaluteSpeech. Консультативную поддержку оказывала группа компаний ЦРТ.

"Ассистент преподавателя" помогает в подготовке дополнительных материалов, планировании занятий и других задачах, связанных с образовательным процессом. Сервис способен автоматически переводить аудиозапись в текст, анализировать и предоставлять детальные отчёты по метрикам педагогических приёмов — например, о сопровождении и поддержке образовательного процесса, использовании разных приёмов общения, скорости речи преподавателя.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

“Ассистент преподавателя” способен помочь в решении рутинных задач и освободить время для творческой деятельности. На полученных от сервиса данных преподаватель может совершенствовать свое педагогическое мастерство через регулярный самоанализ. Внедрение таких технологий является значимым этапом в развитии современного образования и помогает поддерживать интерес к профессии.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук назвал внедрение сервиса одним из элементов реализации долгосрочного партнерства со Сбером, способствующих развитию стратегической задачи по внедрению инструментов искусственного интеллекта в образование.