Первички "Единой России" в Тюменской области возглавил руководитель регисполкома "Офицеры России"

Второй региональный форум первичных отделений партии “Единая Россия” “Добро без границ” с участием 600 представителей всех местных отделений партии прошел в Тюмени, по итогам заседания совета его председателем избран секретарь одной из первичек Тюмени, выпускник ТВВИКУ, руководитель регионального исполкома “Офицеры России” Александр Сукаченко. Он также войдет в состав Федерального совета первичных отделений, сообщили в пресс-службе регтоделения ЕР.

Возглавляемая Сукаченко организация занимается доставкой гумпомощи в зону СВО, в том числе и собранную волонтерским центром Тюменской областной думы.

На заседании также решено в местных отделениях партии продолжить работу по оказанию помощи участникам СВО, их семьям и жителям новых субъектов РФ, в том числе подшефному Краснодону.

Еще одно важное решение - запустить в преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы проект "Герои72", в рамках которого первичные отделения проведут мероприятия по сохранению исторической памяти, поддержке ветеранов, тружеников тыла и их семей, а также поддержке ветеранов и участников СВО.