Участникам Инфотеха презентовали технологии на основе больших данных и разговорного AI

На XVII тюменской цифровой выставке-форуме "Инфотех 2024" Сбер представил на стенде технологии на основе больших данных и разговорного искусственного интеллекта (AI). Свои разработки показали дочерняя компания СберАналитика и партнёр банка – группа компаний ЦРТ.

Одно из решений от СберАналитики – аналитическая панель "Монитор эффективности регионов", которая предназначена для оценки социально-экономического состояния региона, необходимой для принятия управленческих решений на уровне субъекта РФ или муниципального образования в его составе. Сервис позволяет анализировать данные по ключевым направлениям: уровень благосостояния, миграция населения, спорт, культура, финансовый поток. В отличие от социальных опросов, маркетинговых исследований и официальной статистики, информация в аналитических панелях предоставляется оперативно, в удобном для восприятия формате, а данные покрывают все аспекты исследования.

Еще одно решение от СберАналитики — платформа "Навигатор BI". Этот инструмент визуализации данных для бизнеса дает возможность загружать существующие данные пользователей, например, документы или отчеты, и создавать на их основе понятные дашборды. Он также формирует аналитику бизнеса в реальном времени, способствуя оперативному принятию управленческих решений.

Группа компаний ЦРТ представила AI-помощников на основе нейросетевой модели GigaChat. AI-помощник сотрудника – чат-бот, который помогает искать информацию в базе знаний и документах компании; AI-помощник финансиста-аналитика – помощник для расчета маржинального дохода; AI-ассистент инженера диагностики оборудования – это бот, который автоматически проверяет состояние оборудования, анализирует данные мониторинга и предлагает рекомендации по дальнейшим действиям. Все AI-помощники могут быть легко адаптированы под конкретные задачи крупного бизнеса и госсектора, повышая эффективность работы и снижая затраты на выполнение рутинных задач.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: