Каждый седьмой житель Урала готов доверить ИИ свои покупки

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Получать рекомендации и позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать свои попытки купить какие-либо вредные для здоровья продукты и услуги готовы 14% жителей Уральского федерального округа. Это показал опрос ВТБ, проведенный к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

50% респондентов планируют прислушиваться к ИИ-рекомендациям, но не готовы к тому, чтобы алгоритмы блокировали какие-либо покупки. А 47% заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения нейросетей.

Каждый пятый сообщил, что хотел бы пользоваться "умным холодильником", который мог бы самостоятельно покупать заканчивающиеся продукты. Но 46% участников опроса хотели бы, чтобы их холодильник всегда оставался "аналоговым", лишенным возможности каких-либо покупок и контроля рациона владельца. 9% жителей УрФО считают, что контроль полезных покупок нейросетями может стать массовым явлением.

Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ:

Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др.