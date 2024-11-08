Тюменские цифровые решения включили в библиотеку лучших практик стран БРИКС

11:00 08 ноября 2024
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Библиотека лучших практик сформирована по итогам конкурса "BRICS Solutions Awards", организованного Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Платформой "Национальные технологические инициативы" и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в рамках председательства России в БРИКС.

По итогам конкурса сформирован пул лучших практик, в числе которых вошли  уникальные цифровые решения Тюменской области: диспетчерское управление транспортными службами по содержанию автомобильных дорог Тюменской области; личный кабинет охотника на Портале услуг Тюменской области; навигатор дополнительного образования Тюменской области; Телемед-72; Виртуальный консультант 72, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Впервые цифровые решения Тюменской области отмечены на международном уровне. Обмен лучшими практиками придаст ощутимый толчок технологическому развитию стран участников БРИКС, - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. - Мы гордимся тем, что Тюменская область внесла свой вклад в укрепление сотрудничества России с нашими иностранными партнерами".

В информцентре уточняют, что цифровые решения в библиотеку лучших практик включены как готовые для тиражирования в страны БРИКС.

Теги: информационные технологии , правительство Тюменской области
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