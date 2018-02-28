В ТюмГУ появилась базовая кафедра предпринимательства

Базовая кафедра предпринимательства открылась в Тюменском госуниверситете, она создана в целях практико-ориентированного обучения студентов ТюмГУ в области предпринимательской деятельности, повышения уровня их профессиональной подготовки, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Важной составляющей сотрудничества станет комплексное взаимодействие в образовательной и научной сферах с Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Документ подписали ректор ТюмГУ Валерий Фальков и председатель ТРО ООО МСП "Опора России" Эдуард Омаров.

"У университета есть три миссии – это образование, наука и взаимодействие с обществом. Важность "третьей миссии" трудно переоценить. Для нас очевидна необходимость поиска новых форм и методов обучения студентов, в том числе их профессиональной подготовки к деятельности в предпринимательской среде. Особенно ценно для нас, что в данную работу с университетом активно включаются представители бизнес-сообщества, выпускники университета. Создание кафедры совместно с "Опорой России" – осознанный и своевременный шаг", – отметил Валерий Фальков.

К учебному процессу будут привлечены высококвалифицированные члены регионального отделения "Опоры России". Совместно с преподавателями ТюмГУ они проанализируют учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин по направлениям кафедры и займутся их корректировкой в соответствии с потребностями рынка труда. Также оговорены вопросы содействия базового партнера в организации стажировок студентов и их дальнейшего трудоустройства.