Минобрнауки решило присоединить аграрный вуз к ТюмГУ

20 марта вышел приказ Минобрнауки РФ о присоединении к Тюменскому госуниверситету Государственного аграрного университета Северного Зауралья, сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.
"Мы с коллегами в ближайшее время сформируем рабочую группу, в которую войдут представители двух ректоратов, разработаем план-график реализации приказа министерства. Существенные изменения ожидаются в структуре, планируем создание в ТюмГУ еще одного образовательного подразделения с целью сохранения значимых ценностей присоединяемого вуза", - пояснил дальнейшее развитие событий Романчук.
ГАУ СЗ до 2022 года был в ведении Минсельхоза РФ, после - в Минобрнауки РФ.
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