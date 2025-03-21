Минобрнауки решило присоединить аграрный вуз к ТюмГУ

Фото из телеграм-канала Романчука

20 марта вышел приказ Минобрнауки РФ о присоединении к Тюменскому госуниверситету Государственного аграрного университета Северного Зауралья, сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

"Мы с коллегами в ближайшее время сформируем рабочую группу, в которую войдут представители двух ректоратов, разработаем план-график реализации приказа министерства. Существенные изменения ожидаются в структуре, планируем создание в ТюмГУ еще одного образовательного подразделения с целью сохранения значимых ценностей присоединяемого вуза", - пояснил дальнейшее развитие событий Романчук.

ГАУ СЗ до 2022 года был в ведении Минсельхоза РФ, после - в Минобрнауки РФ.