Тюменские школьники, пострадавшие в ДТП, призвали к осторожности на дорогах

В Тюменском районе школьники, попадавшие в дорожные аварии в качестве пешеходов или велосипедистов из-за собственной неосторожности, призвали к осмотрительному поведению на дорогах. Автоинспекторы позвали их рассказать сверстникам, как нарушение правил дорожного движения может привести к травмам.

Ученик Богандинской сельской школы Саша попал в аварию, передвигаясь на велосипеде. При управлении двухколесным транспортом второклассник не спешился, не убедился в безопасности движения, решил переехать улицу через пешеходный переход, чем нарушил правила дорожного движения.

"Он поделился с ребятами эмоциями, которые испытал при столкновении с автомобилем, и не постеснялся рассказать, как ему было больно и страшно, как волновались и переживали его родители", — рассказала в ГИБДД по Тюменской области.

Ребята вместе написали призывы на плакатах региональной социальной кампании #ПравильныйПример и сделали селфи для распространения в соцсетях.