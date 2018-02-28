В Тюмени дополнят маршрут №91

Тюменьгортранс сообщает, что с 3 марта произойдут изменения в схеме движения городского маршрута № 91 "ОБИЛ — д. Быкова".

В схеме маршрута появится промежуточный остановочный пункт "д. Быкова", расположенный на улице Тополиной по направлению в сторону автодороги "Обход города Тюмени".

Уточнить расписание автобуса пассажиры могут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".