Тюмень за день: 19 февраля

В Ялуторовске вновь испекли огромный блин

Двенадцатый по счету большой блин попытались испечь ялуторовчане на Масленицу. Блин получился не комом, но и целиком его вновь перевернуть не удалось.

К концу недели в Тюмень придет похолодание

Теплые солнечные дни простоят в Тюмени до середины недели, затем в город придет похолодание. Сегодня, 19 февраля, в Тюмени ожидается около 5 градусов ниже нуля, день пройдет без осадков. Во вторник и среду температура воздуха в светлое время суток составит минус 6 градусов, ожидается снег.

Средний срок кредита на покупку жилья в Тюменской области — 16 лет

Жители Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, в 2017 году взяли 48,5 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму 101,7 млрд рублей. Это на 38% больше, чем в 2016 году.

Эксперты "Сколково" поищут стартапы в сфере ИТ и биотехнологий в Тюмени

В Тюмени продолжается прием заявок и регистрация на участие в Open Innovations Startup Tour, организатором которого выступают фонд "Сколково" вместе с ведущими институтами развития. Региональный этап одного из самых масштабных в России мероприятий по поиску перспективных инновационных стартапов пройдет в Тюменском технопарке 5 и 6 марта.

Ведущий Московский театр приедет с гастролями в Тюменскую филармонию

Ведущий московский театр "Новая опера" имени Колобова приедет с гастролями в Тюменскую филармонию в рамках программы "Гастроли ведущих российских театров в регионах России". 28 февраля тюменцы увидят спектакль по опере "Травиата" Джузеппе Верди, а 1 марта - оперный шедевр Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".