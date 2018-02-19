К концу недели в Тюмень придет похолодание

Теплые солнечные дни простоят в Тюмени до середины недели, затем в город придет похолодание.

Сегодня, 19 февраля, в Тюмени ожидается около 5 градусов ниже нуля, день пройдет без осадков. Во вторник и среду температура воздуха в светлое время суток составит минус 6 градусов, ожидается снег.

Днем в четверг немного похолодает – до минус 8. В пятницу уже ожидается до минус 16, а в выходные – минус 18 градусов и снег.