К концу недели в Тюмень придет похолодание

10:21 19 февраля 2018
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loveopium.ru

Теплые солнечные дни простоят в Тюмени до середины недели, затем в город придет похолодание.

Сегодня, 19 февраля, в Тюмени ожидается около 5 градусов ниже нуля, день пройдет без осадков. Во вторник и среду температура воздуха в светлое время суток составит минус 6 градусов, ожидается снег.

Днем в четверг немного похолодает – до минус 8. В пятницу уже ожидается до минус 16, а в выходные – минус 18 градусов и снег.

Теги: прогноз погоды
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