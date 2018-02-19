Эксперты "Сколково" поищут стартапы в сфере ИТ и биотехнологий в Тюмени

В Тюмени продолжается прием заявок и регистрация на участие в Open Innovations Startup Tour, организатором которого выступают фонд "Сколково" вместе с ведущими институтами развития. Региональный этап одного из самых масштабных в России мероприятий по поиску перспективных инновационных стартапов пройдет в Тюменском технопарке 5 и 6 марта.

Эксперты "Сколково" и известные предприниматели, венчурные инвесторы, менторы и бизнес-ангелы проведут образовательные мероприятия, выставки и менторские сессии, а ключевым событием станет конкурс стартапов.

К участию приглашаются технологические предприниматели из Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Ханты-Мансийска, Салехарда, Сургута, Нижневартовска и других городов УФО. Участие бесплатное, достаточно зарегистрироваться и подать заявку на конкурс до 26 февраля 2018 года.

На этот раз конкурс проходит по трем направлениям: ИТ, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, промышленные технологии.

У участников будет возможность получить 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям по программе "Старт", попасть на Startup Village и выиграть 5 млн рублей от фонда "Сколково", пройти в акселерационную программу Fashion Futurum и заочный акселератор ФРИИ.