Тюменская область принимает бизнес-делегацию из Узбекистана

Сегодня в Тюмень прибыла делегация представителей крупных нефтегазовых из Узбекистана. Эта бизнес-миссия направлена на знакомство с мощностями наших заводов по нефтегазовому направлению, с потенциалом и технологиями производств Тюменской области, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Делегацию представляют компании, с которыми дважды встречались в бизнес-миссиях, которые прошли весной этого года в Ташкенте: ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани", Eriell Oilfield Services Middle East DMCC, АО "Узбекнефтегаз", ООО "Шуртанский газохимический комплекс", ООО "Бухарский НПЗ" и ООО "Узнефтгаз бургулаш ишлари" .

По данным ТТП, Восемь резидентов Тюменского технопарка бизнес-инкубатора презентовали гостям свои технологии и решения по нефтегазовому направлению, после встречи прошли целевые переговоры с обсуждением возможностей сотрудничества. Завтра в программе делегации запланированы выездные встречи по предприятиям отрасли.

Поездка организована Центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" совместно с Торгово-Промышленной палатой Тюменской области в рамках реализации Национального проекта "Международная кооперация и экспорт".