Тюменская область и Узбекистан договорились совместно развивать индустриальные парки

Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков, обмен опытом между территориями прошел на днях в Ташкенте, сообщает информцентр правительства ТО.

"Представители агентства инфраструктурного развития Тюменской области приобрели компетенции работы с иностранными партнерами. Примером обсуждения совместного развития стал индустриальный парк в городе Чирчике Ташкентской области. Он был создан год назад российской управляющей компанией для локализации отечественных производств на территории Узбекистана. Похожие задачи по развитию бизнеса и территории есть в Тюмени", - отмечается в сообщении.

В Тюменской области идет преобразование площадей советского наследия ДСК 500 в крупнейший в России промышленный технопарк. Он объединит более 50 высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт. Поддержка бизнесу будет оказана в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".