В Тюмени состоится конгресс некоммерческих организаций

Около 250 человек соберутся на международном конгрессе некоммерческих организаций "Консолидация и демонстрация силы". Мероприятие пройдет 23 – 24 апреля 2024 года в Тюменском технопарке в рамках проекта "Месторождение добра — Урал", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

"Это будет большое событие. На него приглашаем представителей всего Уральского федерального округа, в первую очередь партнеров. На конгрессе хотим показать те достижения, которые есть у некоммерческого сектора, в частности, Тюменской области, поскольку мы работаем здесь, то, что нарабатываем, транслируем на другие территории. Поделимся технологиями и практиками, выработаем пути развития деятельности по поддержке НКО, инициативных групп граждан, обсудим становление системной благотворительности. Хотим популяризировать деятельность некоммерческого сектора, в том числе в благотворительном аспекте", — рассказала руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития города Тюмени Светлана Дремлюга.

В преддверии конгресса ведутся переговоры с представителями Беларуси и Казахстана. Конгресс — не финальное событие проекта "Месторождение добра - Урал". После большого события работа продолжится и будет опубликовано методическое пособие по развитию благотворительной деятельности.

В 2023 году Благотворительный фонд развития города Тюмени стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом "Месторождение добра — Урал". Инициатива посвящена одному из аспектов деятельности ресурсных центров по усилению благотворительной составляющей. Организации разные, для некоторых благотворительность была новым направлением, но их деятельность пытаются аккумулировать. С их представителями делятся историями, связанными с успешным опытом Благотворительного фонда развития города Тюмени, - сообщает Тюменская линия.

"Мы входили в этот проект с пониманием того, что благотворительность сегодня развивается стихийно. Здесь можно вспомнить и пожары 2023 года, и помощь участникам СВО, их семьям. Все это есть, но мы считаем, что благотворительность становится эффективной, когда мы работаем системно. Об этом мы говорили на круглых столах, семинарах. В августе разработали единый благотворительный сезон "ДоброПоОкругу", в нем говорили о расширении целевых аудиторий, расширении деятельности. Здесь хорошо себя показал Голышмановский городской округ. Там давно уже работают с детскими садами, но в рамках этого проекта они провели серию встреч с привлечением родительских, педагогических коллективов в благотворительную деятельность. Малыши участвуют во всей этой истории на равных со взрослыми", — поделилась Светлана Дремлюга.