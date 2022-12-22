Тюменский технопарк отобрал для поддержки 8 новых проектов

8 разработок станут новыми проектами Тюменского технопарка, всего экспертный совет рассмотрел 10 разработок отраслей нефтесервиса, медицины, IT. Специалисты одобрили проекты из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Руководитель компании "Альянс+" Станислав Медведев, новый резидент Технопарка: "Ранее благодаря поддержке Технопарка мы уже получили статус участника Сколково и грант Фонда содействия инновациям, сейчас планируем воспользоваться иными мерами поддержки".

Технопарк предлагает различные сервисы для резидентов: тендерное сопровождение, юридическое сопровождение инвестиционных сделок, консалтинг по мерам поддержки, услуги центра промышленного дизайна и инжиниринга и т.д. На сегодня его резидентами являются более 70 компаний региона.