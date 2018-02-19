Средний срок кредита на покупку жилья в Тюменской области — 16 лет

Жители Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, в 2017 году взяли 48,5 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму 101,7 млрд рублей. Это на 38% больше, чем в 2016 году.

Такой высокий прирост объясняется как позитивным трендом на снижение процентных ставок по кредитам, так и активным рефинансированием ссуд, выданных ранее банками на приобретение жилья, уточняют в тюменском отделении Уральского ГУ Банка России. В течение 2017 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в Тюменском регионе снизилась на 2,1 процентных пункта и составила 10,6%.

По объемам предоставленных жилищных и ипотечных кредитов Тюменская область в последние несколько лет устойчиво занимает четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Объем задолженности по ссудам на приобретение жилья, предоставленным заемщикам Тюменской области, увеличился за прошедший год на 11% и составил на 1 января 2018 года 328,7 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов — менее 1%.

Средний размер жилищного и ипотечного кредита в Тюменском регионе составил 2,1 млн рублей, средний срок выдачи – 16 лет.