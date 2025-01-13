Сбер по ипотекам в новогодний период выдал около 93 млрд рублей

По данным Домклик, с 16 декабря по 8 января Сбер выдал 23,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 92,9 млрд рублей. Эти показатели выше значений первой половины декабря, когда в рамках ипотечного кредитования банк выдал 44,6 млрд рублей.

Рост темпов выдач в новогодний период связан с возобновлением сделок по "Семейной ипотеке", которая по-прежнему выступает основным драйвером спроса. В рассмотренный период (с 16 декабря по 8 января) на неё пришлось 68,9% общего объема ипотечных выдач Сбера.

Всего по программам с государственной поддержкой было оформлено около 14,4 тыс. кредитов объёмом в 74,7 млрд рублей, что соответствует 80,4% общего объема выданной ипотеки банком. При этом доля от общего объёма выдач банка по "Арктической и Дальневосточной ипотеке" составила 9,2%, по IT-ипотеке — 1,9%.

В основном россияне приобретали квартиры: их доля составила 87,1% общего объёма выданной ипотеки Сбера.

Больше всего в рамках ипотечного кредитования и по базовым, и по льготным программам было выдано в Москве — 10,4 млрд рублей (11,2% от общего объёма выдач Сбера), в Московской области — 6,2 млрд рублей (6,7%). Также в пятёрку лидеров по объёму выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Уфа — 4,5 млрд рублей (4,9%), Екатеринбург — 4,4 млрд рублей (4,7%) и Санкт-Петербург — 4,3 млрд рублей (4,7%).