Жители Тюмени, Югры и Ямала стали в три раза реже кредитоваться в банках

В I квартале 2025 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов оформили ипотечные, потребительские и автокредиты на сумму более 160 млрд рублей. Это почти на треть меньше, чем годом ранее, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Югорчане взяли в банках 68 млрд рублей кредитов, тюменцы – 67 млрд рублей, ямальцы – 25 млрд рублей. Наиболее значительно – на 44% – снизился объем выдачи ипотечных кредитов, по потребительским и автокредитам – на четверть. Причины – высокие ставки, ужесточение требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам, считают в ЦБ РФ.

Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина:

Снижение выдачи розничных кредитов связано не только с высокими ставками банков, но и с регуляторными мерами Банка России. Мы вводим такие разумные профилактические ограничения для того, чтобы сократить выдачу высокорискованных кредитов и защитить людей от последствий избыточной долговой нагрузки. Это в конечном итоге должно обеспечить стабильность нашего банковского сектора, не допустить перегрева в кредитовании и ценовых пузырей, как в ипотеке, так и в других сегментах рынка.

Совокупная задолженность жителей большой Тюменской области по всем видам кредитов на начало апреля превысила 1,4 трлн рублей, за год она снизилась менее чем на 1%.