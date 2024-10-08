Российские девелоперы предлагают государству запустить адресную ипотеку для молодежи

Фото Александры Кутергиной.

Рынок недвижимости России в очередной раз по ряду причин переживает непростые времена, в том числе в связи с отменой льготной ипотеки на новостройки. Какова ситуация на данный момент в отрасли, чего ждать, как сохранить продажи жилья и тем самым поддержать застройщиков — об этом шла речь на бизнес-завтраке в Тюмени, организатором которого выступила Группа компаний "А101", а участниками стали представители власти, банков, риелторских, строительных и финансовых компаний.

Какие ипотечные программы доступны населению?

На рынке жилья за последние три месяца произошли серьезные изменения: обычная ипотека выросла до 21%, льготная с 1 июля прекратила существование, в сентябре у банков закончились лимиты на выдачу семейной ипотеки, сельская пока не началась, а у IT-ипотеки изменились условия, причем не в пользу заемщиков. Есть еще Дальневосточная (Арктическая) ипотека и ипотека для новых регионов под ставку 2%, но они работают в нескольких субъектах РФ. Все это отразилось на продажах (по словам риелторов, они просто рухнули) и негативно влияет на строительную отрасль. Если не предпринимать никаких мер, эта тенденция усилится, и далеко не все компании смогут выжить, считают эксперты. В ГК "А101", памятуя о том, что государство взамен льготной ипотеки на покупку новостроек планировало запустить адресную ипотеку, по которой жилье на доступных условиях смогут приобретать те, кто действительно в нем нуждается, разработали проект программы "Молодежная ипотека". Почему это важно для бизнеса, для государства и главное — для людей, на встрече в Тюмени рассказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний "А101" Рустам Азизов.

Молодежная ипотека – первый шаг к квартире и к семье

По данным Росстата, население России составляет 146 миллионов человек, из них около 14,7 миллиона - люди в возрасте от 20 до 30 лет, или 10% от общего населения страны и 18% от общего трудоспособного возраста. Чтобы сделать для них доступной покупку жилья, простимулировать их к этому важному шагу, нужно запустить ипотеку на таких условиях, при которых им было бы комфортно выплачивать кредит, с учетом того, что заработки у начинающих специалистов не велики, считает Рустам Азизов.

Почему это важно? Во-первых, молодые специалисты – это будущие кадры. Это обширная возрастная группа, у которой небольшой доход, составляющий от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от сферы деятельности и работодателя. Молодые люди, как правило, не состоят в браке и не имеют детей, и по этой по причине не могут воспользоваться программой "Семейная ипотека". В большинстве случаев молодые специалисты не работают в сфере информационных технологий. Сельская ипотека сейчас не выдается. А рыночные условия по ипотеке такие, что для большинства представителей молодежи с их уровнем дохода неподъемны.

Цель запуска молодежной ипотеки – сделать более доступной возможность приобретения комфортного жилья для молодежи и улучшение демографической ситуации в стране.

Условия по ипотеке для молодых специалистов могут быть следующие: ставка 3%, с первоначальным взносом от 10% и сроком кредита до пятидесяти лет. Максимальная сумма кредита – до 20 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных регионов – до 12 миллионов. Дополнительной мерой поддержки может стать государственный "Сертификат молодоженов" на первоначальный взнос в случае вступления в брак молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Участники бизнес-завтрака отметили, что молодежная ипотека может стать привлекательным и, главное, рабочим инструментом для молодых людей, которые не имеют доступа к другим льготным программам ипотечного кредитования, и выразили надежду, что государство предпримет реальные шаги к запуску подобных адресных программ.

Есть ли сторонники у молодежной ипотеки?

После дискуссии по поводу настоящего и будущего строительной отрасти и рынка недвижимости в целом, мы попросили директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний "А101" Рустам Азизов рассказать, почему для презентации своей инициативы он выбрал Тюмень, и поддерживают ли ее застройщики в других регионах.

— Рустам, ГК "А101" специализируется на недвижимости Москвы, Московской и Ленинградской областей. Почему приехали в Тюмень и презентуете здесь проект по молодежной ипотеке?

— Цель нашего мероприятия — рассказать о проекте программы "Молодежная ипотека", в задачах также повысить узнаваемость нашего бренда. Пока мы представлены в трех регионах, а хотели бы, чтобы о нас знала вся страна, потому что мы перспективно рассматриваем для работы другие регионы — возможно, это и Тюмень, и Краснодар, и Казань. Хотим понять, как устроен рынок в развивающихся городах, а Тюмень сегодня считается самым быстрорастущим городом.

— Как давно возникла идея молодежной ипотеки, и как вы продвигаетесь в ее популяризации? Вас поддерживают другие застройщики, вы ее с ними уже обсуждали?

— Мы неоднократно проводили мероприятия в формате бизнес-завтрака. Предыдущее было в Казани. Там я тоже рассказал про молодежную ипотеку. С нами был "Ак Барс Дом" — крупнейший застройщик в Татарстане. В целом им идея понравилась, они ее поддержали как программу, которая будет стимулировать молодых специалистов оформлять ипотеку на комфортных условиях. Средний возраст создания семей был бы не ближе к 30 годам, а чуть раньше. Я много где выступал с таким предложением, в том числе на встречах в Москве, Санкт-Петербурге, где были представители не только Альфа-банка, но и Сбера, ВТБ, крупных компаний-застройщиков. В целом идею рынок недвижимости поддерживает. Сомневаются, конечно, что государство прислушается и в текущих реалиях, когда по семейной ипотеке заканчиваются лимиты, разработает такую программу, но опять же сама программа имеет место быть на российском рынке. Надо отметить, что по нашему запросу сотрудники Тюменского госуниверситета провели среди молодежи исследования на тему покупки жилья на льготных условиях, мы свое внутреннее исследование проводили в соцсетях со студентами и видим, что потребность в покупке жилья в более раннем возрасте на доступных условиях, таких как молодежная ипотека, есть, она бы точно простимулировала молодежь воспользоваться этой программой.

— Что нужно для того, чтобы вашу инициативу удалось реализовать?

— Было бы здорово, чтобы власти обратили внимание на эту программу. Если необходимо — я готов лично поучаствовать в рабочих группах совместно с ДОМ.рф. Кстати, там тоже слышали о ней, полгода назад они ее прорабатывали, запрашивали у меня детали, но пока это ни к чему не привело. Так или иначе я продолжу рассказывать про нашу идею, пока на горизонте не появится какая-нибудь адресная программа взамен льготной ипотеки. Ранее власти говорили, что льготная ипотека закончится, но появится какая-то другая адресная программа для определенных слоев населения, кому это действительно надо. Я считаю, что надо сейчас молодежи. В принципе, это наше будущее: будущие кадры, улучшение демографической ситуации, по которой сейчас в стране острая проблематика.

— Кому вы предлагаете выдавать молодежную ипотеку, клиентам какого возраста?

— Для людей от двадцати до тридцати лет. Почему? Это люди, которые находятся вначале своего карьерного пути. Люди в возрасте от 30, 35 так или иначе делают карьеру, начинают зарабатывать доход выше среднего. Если молодые специалисты получают 50-100 тысяч рублей, то у покупателя в возрасте 35-44 года средний медианный доход сейчас составляет 180 тысяч рублей. Сейчас молодежь, даже если подходит под условия семейной или IT-ипотеки, кредитуется неохотно: при наших расчетах по ним платеж получался около 65 тысяч, и молодые специалисты покупку откладывают на потом, для них более приемлемый вариант - 20-30 тысяч. По нашему проекту платеж может составить не более 35 тысяч рублей в месяц.

— Почему государство должно заинтересоваться вашей инициативой?

— У нас в стране есть три национальных проекта: "Семья", "Молодежь России" и "Кадры". Адресная ипотека, которую мы предлагаем внедрить, органично вписывается во все эти три нацпроекта и способствует тому, чтобы молодежь могла обеспечить себя собственным жильем, закрепиться в регионе проживания и создать семьи, обзавестись детьми. Это и будущие кадры, молодые специалисты, учителя, врачи. Если бы они на ранних стадиях смогли бы обеспечить себя своим комфортным жильем, а не арендным, то для государства, как мне кажется, это было бы полезным.

— Вам чем полезна встреча и общение с тюменскими коллегами?

— Это эффективный обмен опытом. Мы давно сотрудничаем с компанией "Этажи", но я первый раз в Тюмени. Интересно было посмотреть, как вообще себя чувствует рынок недвижимости по всей России, какое реальное снижение. Опять же, "Этажи" - это один из лидеров России среди агентств недвижимости, их аналитика, которую нам представил глава компании Ильдар Хусаинов, очень ценна и важна. Интересно было экспертная мнение представителей ГК "Брусника" и Тюменского государственного университета.