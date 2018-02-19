Ведущий Московский театр приедет с гастролями в Тюменскую филармонию

Ведущий московский театр "Новая опера" имени Колобова приедет с гастролями в Тюменскую филармонию в рамках программы "Гастроли ведущих российских театров в регионах России". 28 февраля тюменцы увидят спектакль по опере "Травиата" Джузеппе Верди, а 1 марта - оперный шедевр Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

Программа была создана в 2014 году Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры РФ. В рамках программы центр организует гастроли ведущих театров по всей России.

"Травиата" в Новой Опере – не романтическая история любви, а трагический рассказ о ее гибели. Главная героиня Виолетта, как раненая птица, бьется, мечется, пытается вырваться из замкнутого круга собственной судьбы. Этот спектакль обнажает разрыв века нынешнего и века минувшего. Театр не просто сочувствует Виолетте и Альфреду, он их оплакивает.

Опера "Севильский цирюльник" обошла все сцены мира, арию Фигаро узнают даже дети, а фразы "Фигаро здесь, Фигаро там" и "Как бомба, разрываясь, клевета все потрясает" стали крылатыми выражениями.

Остроумный Россини, будучи не только прекрасным композитором, но и кулинаром, создал уникальный рецепт головокружительной непрекращающейся популярности этой оперы. Вот он: семь ярких персонажей, пьянящая любовная интрига, приправленная острыми на язык диалогами, всю смесь залить великолепными мелодиями и посыпать виртуозными ансамблями. Приготовили этот россиниевский шедевр специально приглашенные из Англии мастера — режиссер Элайджа Мошински и художница Энн Тилби.

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году для формирования, координации и реализации масштабных театральных гастролей. Программа Центра "Большие гастроли" стремительно развивается каждый год и является на сегодня крупнейшим театральным проектом в России, состоящим из 4 направлений: Федеральная программа - гастроли федеральных и ведущих театров страны (с 2014 г.); Зарубежная программа – международная программа по взаимодействию с русскими театрами за рубежом (с 2015 г.); Большие гастроли для детей и молодежи - гастроли детских театров: ТЮЗ-ы, кукольные и другие театры со спектаклями для детей и молодёжи (с 2017 г.); Межрегиональная программа - поддержка гастролей (в том числе обменных) региональных театров всей страны (с 2017 года).