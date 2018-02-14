Тюмень за день: 14 февраля

Стоимость автоместа на муниципальных парковках Тюмени станет эластичной

В Тюмени появится больше платных муниципальных парковок. Расширение единого паковочного пространства и введение адекватной спросу цены на автоместо позволит разгрузить центр города, считают чиновники. 13 февраля данный вопрос депутаты обсудили на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской гордумы.

В филармонии, драмтеатре и музее: в Тюменской области станет официальной выездная регистрация брака

В Тюменской области утверждены учреждения культуры и историко-культурного наследия, где теперь может проводиться выездная регистрация брака. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев.

Альберт Суфианов рассказал о планах реализации проекта "Жизнь в ясном сознании"

Депутат Тюменской областной Думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберт Суфианов рассказал о помощи больным с эпилепсией в телевизионной программе "Активное здоровье" компании "Сибинформбюро".

Тюменцы стали в два раза чаще оспаривать кадастровую стоимость

В школах Тюмени в связи с ОРВИ на карантин закрыто 65 классов. Только за минувший день в ряде образовательных учреждений распустили 33 класса.

Участок улицы Волгоградской в Тюмени на месяц закроют для транспорта