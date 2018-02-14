Участок улицы Волгоградской в Тюмени на месяц закроют для транспорта

13:40 14 февраля 2018
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В областном центре с 26 февраля по 25 марта будет прекращено движение транспорта по улице Волгоградской на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Парковой.

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, там пройдут работы по ремонту подземных коммуникаций.

Пути объезда: ул. Новосёлов, ул. Карла Маркса, ул. Парковая.

Теги: объезд
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